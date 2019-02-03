Филарет не приехал на интронизацию Епифания из-за ухудшения здоровья

Врачи запретили ему покидать больницу.

Филарет не приехал на интронизацию Епифания из-за ухудшения здоровья
Фото: Lb.ua

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет не присутствует на церемонии интронизации митрополита Киевского и всея Украины Епифания из-за ухудшения состояния здоровья. Об этом сообщил представитель ПЦУ, архиепископ Евстратий (Зоря), пишет "Интерфакс-Украина".

"К большому сожалению, врачи категорически запретили ему в связи с ухудшением состояния здоровья, с повышением давления, находиться вне стен больницы. Он сейчас находится под постоянным наблюдением врачей", - отметил Зоря.

Однако Филарет направил свое письменное приветствие, которое будет зачитано в конце богослужения митрополита Епифания.

Напомним, утром 3 февраля в Софийском Соборе началась церемония интронизации (на светский манер - инаугурации) предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Киевского и всея Украины Епифания (Дровняка). В этот день ему исполняется 40 лет.

На церемонии присутствовали глава УГКЦ Святослав (Шевчук), президент Петр Порошенко, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, лидер "Самопомощи" Андрей Садовый, члены Кабинета министров. Всего - около 150 человек.

Епифания избрали главой новообразованной Православной церкви Украины 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе.


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