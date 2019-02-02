Боевика "ДНР" из Горловки приговорили к 9,5 годам тюрьмы

Мужчину признали виновным по двум статьям.

Боевика "ДНР" из Горловки приговорили к 9,5 годам тюрьмы
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Боевика террористической организации "ДНР", уроженца Горловки приговорили к 9,5 годам лишения свободы. Соответствующее решение принял Славянский городской суд Донецкой области. Об этом сообщили в штабе ООС.

"Участник НЗФ признан виновным по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) и ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение огнестрельного оружия, боевых припасов без предусмотренного законом разрешения) УК Украины ", - говорится в сообщении.

В марте 2015 года мужчина добровольно поступил на военную службу к незаконным вооруженным формированиям «ДНР» и был зачислен на должность водителя-механика 1 роты 1 мотострелкового батальона 3 бригады 1 армейского корпуса, рассказали военные.

Находясь в составе бандформирования, с оружием в руках принимал активное участие в боевых действиях против подразделений ВС Украины в районе населенного пункта Зайцево (Бахмутский район Донецкая область).

Злоумышленника задержали 9 марта 2018 года с автоматом Калашникова АК-74 и снаряженными патронами к нему.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Напомним, вчера в "ДНР" заявили о задержании трех агентов СБУ.


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