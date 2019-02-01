Садовый заявил о возможном объединении "Самопомощи" с другими политсилами на выборы Рады
"Есть предварительная договоренность и "Гражданской позиции", и "Силы людей" и "ДемАльянса", и Вакарчука."
Мэр Львова, лидер партии "Самопомощь" Андрей Садовый не видит проблем для объединения своей политической силы с другими партиями во время проведения парламентской избирательной кампании.
Об этом он рассказал информагентству "Интерфакс-Украина".
"Я не вижу никаких проблем относительно объединения на парламентскую кампанию, и тут есть предварительная договоренность и "Гражданской позиции"... и "Силы людей" и "ДемАльянса", и Вакарчука (музыкант Святослав Вакарчук, - ред.), То есть все готовы быть вместе, но вы понимаете... это надо технологически построить, потому что есть амбиции - кто какое место будет занимать, кто какие обязательства друг перед другом имеет...", - сказал Садовый.
Как сообщалось, на 17-м съезде партии 3 января "Самопомощь" выдвинула Садового кандидатом в президенты.
Напомним, очередные выборы Президента Украины состоятся 31 марта 2019 года, а парламентские выборы - осенью 2019.
Согласно опросу, проведенному в конце прошлого года, 5%-й барьер на парламентских выборах преодолевают шесть партий.
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