Полторак назвал новые зарплаты украинских военных

Зарплаты военнослужащих в январе 2019 года повышены на 30%. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак во время заседания Комитета реформ, сообщила пресс-служба ведомства.

"Мы сделали все возможное для того, чтобы повысить уровень мотивации военных к прохождению военной службы в Вооруженных Силах Украины. С 1 января 2019 г. увеличено денежное содержание всех военных более чем на 30 процентов", - отметил министр.

Размер денежного обеспечения в 2019 году составляет: командира механизированной бригады 25,4 тыс. грн, командира роты - 15,3 тыс. грн, солдата-контрактника первого года службы - 10,2 тыс. грн.

"По сравнению с 2018 годом, фонд денежного обеспечения на 2019 увеличен на 15,2 млрд грн, или на 41%", - сообщил Полторак.

Напомним, приказ о повышении денежного довольствия военных Полторак подписал в декабре 2018 года.


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