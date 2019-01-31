Украина не позволит РоSSии использовать верующих в своих играх, - вице-премьер

Климпуш-Цинцадзе ответила на заявление Владимира Путина.

Украина не позволит РоSSии использовать верующих в своих играх, - вице-премьер
Фото: www.kmu.gov.ua

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе прокомментировала заявление президента РФ Владимира Путина об ущемлении свободы вероисповедания в Украине и заявила, что Украина не позволит Кремлю использовать верующих в своих играх.

"Очень тревожные высказывания Кремля и Русской православной церкви. В прошлый раз, когда Путин решил "защитить" украинских граждан, он начал военное вторжение в Украину. Свобода вероисповедания полностью уважается в Украине. Мы не позволим РФ использовать верующих в своих играх", - написала она в твиттере.

Ранее сегодня президент РоSSии Владимир Путин заявил, что РФ оставляет за собой право на реагирование в случае нарушения свободы вероисповедания в Украине. Путин назвал создание Православной церкви Украины "проектом, который не имеет отношения к вере, а насквозь фальшивый и связан с борьбой за власть". По словам президента РФ, власти РоSSии не вмешивается в церковные дела, в том числе - в "соседней суверенной стране", однако готова защищать свободу вероисповедания.

В свою очередь предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл призвал верующих в Украине "не поддаваться соблазнам", очевидно имея в виду переход общин в Православную церковь Украины. Глава РПЦ надеется "помолиться в Киево-Печерской лавре, встретиться со своим верующим народом, с епископатом Украинской церкви".

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко неоднократно повторял, что государство гарантирует свободу вероисповедания тем украинцам, которые решат остаться в составе УПЦ МП, которая находится в единстве с Русской церковью.


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