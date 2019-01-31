НАБУ открыло уголовное дело о недостоверной декларации вице-спикера Рады Геращенко

Заявление на народного депутата еще в октябре написал Алексей Тамразов.

НАБУ открыло уголовное дело о недостоверной декларации вице-спикера Рады Геращенко
Фото: solydarnist.org

Национальное антикоррупционное бюро по заявлению экс-первого зампредседателя "Укргаздобычи" Алексея Тамразова открыло криминальное производство по факту декларирования недостоверной информации первым заместителем председателя Верховной Рады Ириной Геращенко.

"НАБУ сегодня сообщило, что на основании моего заявления от 01.10.2018 начато досудебное расследование по факту возможного совершения первым заместителем председателя ВР Геращенко И.В. криминального правонарушения, предусмотренного ст. 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование)", - написал Тамразов на своей странице в Фейсбуке.

Тамразов сообщает, что заявление он подал еще 1 октября 2018 года, а НАБУ все это время проводило "информационную аналитическую работу".

В декабре 2018 года ведомости о возможном совершении криминального правонарушения в Единый реестр досудебных расследований внесены не были.

Напомним, 22 января Киевский апелляционный суд отменил решение Соломенского районного суда Киева, который возобновил все обязательства для собственника интернет-издания "Инсайдер", бывшего первого заместителя председателя правления компании "Укргаздобыча" Алексея Тамразова по делу о попытке дачи взятки прокурору Константину Кулику в размере 200 тыс. долларов.


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