Отец Гандзюк заявил о попытках давления после его открытого письма к Порошенко и Тимошенко

"Мне ничего не нужно. Я никого и ничего не боюсь. Мне больше ничего и никого терять".

Отец Гандзюк заявил о попытках давления после его открытого письма к Порошенко и Тимошенко
Виктор Гандзюк
Фото: facebook/Віктор Гандзюк

Отец погибшей активистки Екатерины Гандзюк заявил о попытках давления после его заявления о связи организатора убийства его дочери с главами Херсонского облсовета и ОГА.

Об этом Виктор Гандзюк сообщил в фейсбуке.

"Всем, кто хочет со мной поговорить, договориться, «порешать», напугать, наобещать, хочу сказать - не старайтесь зря. Мной никто не манипулирует. Я не представляю ничьих интересов, кроме своих. Мне ничего не нужно. Я никого и ничего не боюсь. Самое страшное в моей жизни уже случилось. Мне больше ничего и никого терять", - написал он.

Отец Гандзюк добавил, что ради светлой памяти дочери за истину в расследовании ее смерти он будет бороться сознательно, до конца, несмотря ни на что.

"Это мое бесповоротное решение, и ничто меня не остановит", - подчеркнул Виктор Гандзюк.

Напомним, 28 января Виктор Гандзюк обратился с открытым письмом к Петру Порошенко и Юлии Тимошенко с тем, чтобы они дали политическую оценку действиям главы Херсонской ОГА, члена БПП Андрея Гордеева, а также главы Херсонского областного совета, члена "Батькивщины" Владислава Мангера, которые, по словам отца Екатерины Гандзюк, тесно сотрудничают с подозреваемым в организации убийства его дочери криминальным авторитетом Москалой.

В ответ глава Херсонской ОГА пообещал помощь в расследовании. Чиновник отметил, что его собственное имя и должность, а также горе родителей, "используется в политических манипуляциях негодяями, которые стоят в "тени".


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