В Киеве умер депутат первого созыва Анатолий Корж
Признаков насильственной смерти не обнаружили.
В Киеве у здания Центральной избирательной комиссии умер народный депутат первого созыва Анатолий Корж. Об этом сообщила пресс-офицер полиции Печерского райуправления милиции Киева Оксана Тищенко, пишет УНН.
"Поступила информация, что в Киеве на улице возле ЦИК умер мужчина, без признаков насильственной смерти", - отметила пресс-офицер.
На место происшествия выезжал патруль полиции, однако в связи с установлением естественной причине смерти уголовное производство не открывали.
Анатолий Корж родился 6 августа 1947 село Оболонь, теперь Семеновского района Полтавской области. Работал старшим инженером, токарем-карусельщиком на Днепропетровском заводе тяжелых прессов, а впоследствии стал помощником второго президента Украины Леонида Кучмы.
Напомним, ранее в январе прямо из Верховной Рады был госпитализирован 85-летний народный депутат Юрий Шухевич.
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Политика
31.01.2019 18:44