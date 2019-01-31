Канада в два раза сократит штат посольства на Кубе из-за странных симптомов

Причин заболевания сотрудников не нашли.

?Канада в два раза сократит штат посольства на Кубе из-за странных симптомов
Флаг Кубы

Канада наполовину сократит штат посольства на Кубе из-за странных симптомов, обнаруженных у сотрудников.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В заявлении канадского министерства иностранных дел, опубликованного в среду, 30 января, говорится, что причиной такого решения является "забота о здоровье и безопасности сотрудников" посольства.

Отмечается, что за последние два года 14 сотрудников посольства и членов их семей столкнулись с "необычными симптомами": головокружение, упадок сил, головные боли, проблемы со зрением и слухом, потеря равновесия, тошнота и ослабление концентрации. В МИДе сообщили, что причины заболевания "на данный момент не выявлены".

"Канада сохранит свое посольство в Гаване во главе с послом. Канадцам на Кубе будет доступно полное консульское обслуживание", - отмечается в заявлении.

Похожие симптомы проявились и у 25 сотрудников посольства США и членов их семей. Сначала предполагалось, что дипперсонал снова подвергся "акустическим атакам". Однако Оттава пришла к выводу, что эта версия маловероятна.

Напомним, впервый раз об "акустических атаках" на дипломатов США на Кубе стало известно в августе 2017 года. Тогда, по данным Госдепа, пострадали 22 американских дипработника. После "атак" у сотрудников миссии были зафиксированы нарушения работы нервной системы и ряд сопутствующих недомоганий. В правительстве Кубы заявили, что американская сторона не предоставила никаких доказательств "акустической атаки".

Обследовать и зафиксировать проблемы со здоровьем у американских дипломатов кубинским медикам не дали. Согласно результатам расследования, которое провели кубинские специалисты, шумы, названные американскими дипломатами "акустической атакой", могли быть "стрекотом сверчков или цикад".


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