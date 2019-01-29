Порошенко: Украина подаст заявку на вступление в ЕС в 2024 году

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина подаст заявку на вступление в ЕС в 2024 году.

Об этом он сказал на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем".

Порошенко: Украина подаст заявку на вступление в ЕС в 2024 году
Фото: пресс-служба президента

"В 2024 году мы подадим заявку на вступление в ЕС", - заявил Порошенко, который раньше говорил, что рассчитывает стать представителем Украины в Европарламенте после президентской каденции.

Напомним, что Украина планирует закрепить в Конституции курс на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО.

По состоянию на осень 2018 года вступление в ЕС поддерживают 58,1% украинцев.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Суд признал Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении войныСуд признал Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении войны
Экс-адвокат Трампа отказался выступать перед Конгрессом из-за угрозЭкс-адвокат Трампа отказался выступать перед Конгрессом из-за угроз
Возле мавзолея Роксоланы убрали текст о ее "русском" происхожденииВозле мавзолея Роксоланы убрали текст о ее "русском" происхождении
ОБСЕ зафиксировала шесть самоходных гаубиц у оккупированного поселка в Луганской областиОБСЕ зафиксировала шесть самоходных гаубиц у оккупированного поселка в Луганской области
Лукашенко решил, что Украина и Беларусь обречены быть вместе с РоSSиейЛукашенко решил, что Украина и Беларусь обречены быть вместе с РоSSией
Блок рекламы


Похожие новости
Подервянский пришел на форум Порошенко, чтобы в Украине не появилась "северная лисичка с пушистым хвостиком"Подервянский пришел на форум Порошенко, чтобы в Украине не появилась "северная лисичка с пушистым хвостиком"
Парубий заявил о поддержке Порошенко "Народным фронтом"Парубий заявил о поддержке Порошенко "Народным фронтом"
"Под Крутами творилась история молодого государства", - Порошенко
Украина и Беларусь утвердили план демаркации границы на 2019 годУкраина и Беларусь утвердили план демаркации границы на 2019 год
Украина и Норвегия подписали контрактов на $1,5 млрд, - ГройсманУкраина и Норвегия подписали контрактов на $1,5 млрд, - Гройсман
Лицензирование врачей начнется уже в этом году, - СупрунЛицензирование врачей начнется уже в этом году, - Супрун
Порошенко пригласил Иерусалимского патриарха в УкраинуПорошенко пригласил Иерусалимского патриарха в Украину
Выдвижение Петра Порошенко в президенты перенесли на 29 января, - Соня КошкинаВыдвижение Петра Порошенко в президенты перенесли на 29 января, - Соня Кошкина
Порошенко заявил о твердой позиции по поддержке Украины на всех встречах в ДавосеПорошенко заявил о твердой позиции по поддержке Украины на всех встречах в Давосе
Пресс-служба Вакарчука отреагировала на информацию о "поддержке Порошенко"Пресс-служба Вакарчука отреагировала на информацию о "поддержке Порошенко"
Последние новости
Подгружаем последние новости