Порошенко: Украина подаст заявку на вступление в ЕС в 2024 году
Президент Петр Порошенко заявил, что Украина подаст заявку на вступление в ЕС в 2024 году.
Об этом он сказал на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем".
"В 2024 году мы подадим заявку на вступление в ЕС", - заявил Порошенко, который раньше говорил, что рассчитывает стать представителем Украины в Европарламенте после президентской каденции.
Напомним, что Украина планирует закрепить в Конституции курс на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО.
По состоянию на осень 2018 года вступление в ЕС поддерживают 58,1% украинцев.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
29.01.2019 14:57
29.01.2019 15:53