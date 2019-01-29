Порошенко: Украина подаст заявку на вступление в ЕС в 2024 году

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина подаст заявку на вступление в ЕС в 2024 году.

Об этом он сказал на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем".

Фото: пресс-служба президента

"В 2024 году мы подадим заявку на вступление в ЕС ", - заявил Порошенко, который раньше говорил, что рассчитывает стать представителем Украины в Европарламенте после президентской каденции.

Напомним, что Украина планирует закрепить в Конституции курс на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО.