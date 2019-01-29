Глава Херсонской ОГА ответил на обвинения отца Гандзюк

Чиновник, которого отец погибшей обвинил в заказе убийства, обещает помощь в расследовании.

Глава Херсонской ОГА ответил на обвинения отца Гандзюк
Андрей Гордеев
Фото: uk.wikipedia.org

Глава Херсонской областной госадминистрации Андрей Гордеев ответил на обвинения отца погибшей активистки Екатерины Гандзюк. Гордеев написал, что открыт для помощи и согласен с утверждением, что подобные преступления не должны оставаться безнаказанными.

"Я понимаю эмоции отца Екатерины Гандзюк. Он потерял самое дорогое - единственную дочь, которую лелеял всем сердцем. Такую потерю не может залечить время! Он бьется, как каждый бы на его месте, чтобы найти справедливость! Однако, ища справедливости, важно не затрагивать невинных людей, мешая всех вместе. Как это не было бы трудно, надо стараться не поддаваться на провокации нечистых людей", - написал Гордеев на своей странице в Фейсбуке.

Чиновник отметил, что его собственное имя и должность, а также горе родителей, "используется в политических манипуляциях негодяями, которые стоят в "тени".

"Хочу их разочаровать. Дело будет доведено до конца. Все, что в наших силах, мы направим для поиска виновных лиц. Я открыт для помощи и полностью согласен с тем, что такие страшные вещи не могут происходить на Херсонщине и оставаться безнаказанными", - написал Гордеев.

Напомним, накануне Виктор Гандзюк обратился с открытым письмом к Петру Порошенко и Юлии Тимошенко с тем, чтобы они дали политическую оценку действиям главы Херсонской ОГА, члена БПП Андрея Гордеева, а также главы Херсонского областного совета, члена "Батькивщины" Владислава Мангера, которые, по словам отца Екатерины Гандзюк, тесно сотрудничают с подозреваемым в организации убийства его дочери криминальным авторитетом Москалой.


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