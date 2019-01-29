Суд обязал НАБУ открыть дело о содействии прокуроров САП деятельности ОПГ

Заявитель сообщил в бюро о злоупотреблении служебным положением со стороны антикоррупционных прокуроров.

Суд обязал НАБУ открыть дело о содействии прокуроров САП деятельности ОПГ
Фото: nabu.gov.ua

Суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство по факту возможного содействия пятью прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры участникам преступных организаций. Об этом говорится в судебных материалах.

Заявитель подал жалобу в суд на бездействие НАБУ по внесению данных в Единый реестр досудебных расследований.

Жалоба обоснована тем, что 17 декабря 2018 года гражданин (имя не указывается) подал в НАБУ заявление об уголовных правонарушениях, совершенных начальником первого отдела САП, Генеральной прокуратуры и четырьмя прокурорами САП по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением), ч. 2 ст. 256 (содействие участникам ОПГ), ч. 3 ст. 382 (невыполнение судебного решения) Уголовного кодекса.

Однако сведения о совершении уголовных преступлений в Единый реестр досудебных расследований не были внесены.

10 января суд удовлетворил ходатайство и обязал НАБУ зарегистрировать уголовное производство.

Напомним, в декабре НАБУ закрыло около 30 дел, связанных с подозрениями в незаконном обогащении и злоупотреблении служебным положением.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Суд признал Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении войныСуд признал Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении войны
Экс-адвокат Трампа отказался выступать перед Конгрессом из-за угрозЭкс-адвокат Трампа отказался выступать перед Конгрессом из-за угроз
Возле мавзолея Роксоланы убрали текст о ее "русском" происхожденииВозле мавзолея Роксоланы убрали текст о ее "русском" происхождении
ОБСЕ зафиксировала шесть самоходных гаубиц у оккупированного поселка в Луганской областиОБСЕ зафиксировала шесть самоходных гаубиц у оккупированного поселка в Луганской области
Лукашенко решил, что Украина и Беларусь обречены быть вместе с РоSSиейЛукашенко решил, что Украина и Беларусь обречены быть вместе с РоSSией
Блок рекламы


Похожие новости
НАБУ закрыло дело о незаконном обогащении нардепа Мороко на 40 млн гривен, - СМИНАБУ закрыло дело о незаконном обогащении нардепа Мороко на 40 млн гривен, - СМИ
Полиция возбудила уголовное дело за нападение на Гриценко в ОдессеПолиция возбудила уголовное дело за нападение на Гриценко в Одессе
НАБУ за месяц закрыло три десятка дел, - СМИНАБУ за месяц закрыло три десятка дел, - СМИ
НАБУ закрыло дело о незаконном обогащении экс-мэра Полтавы МамаяНАБУ закрыло дело о незаконном обогащении экс-мэра Полтавы Мамая
В РФ завели дело на следователя СБУ, который сообщил о подозрении ВышинскомуВ РФ завели дело на следователя СБУ, который сообщил о подозрении Вышинскому
Суд не стал разъяснять НАБУ мотивы решения по делу ЗлочевскогоСуд не стал разъяснять НАБУ мотивы решения по делу Злочевского
Полиция закрыла дело о доведении до самоубийства руководителя Николаевского аэропортаПолиция закрыла дело о доведении до самоубийства руководителя Николаевского аэропорта
НАБУ возобновило дело против ДзензерскогоНАБУ возобновило дело против Дзензерского
САП и НАБУ передали дела в отношении Януковича в Госбюро расследованийСАП и НАБУ передали дела в отношении Януковича в Госбюро расследований
В США возбудили дело против россиянки, которая встречалась с представителями штаба Трампа в 2016-мВ США возбудили дело против россиянки, которая встречалась с представителями штаба Трампа в 2016-м
Последние новости
Подгружаем последние новости