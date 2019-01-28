Летчики ВСУ провели учения над Азовским морем

Во время тренировки отрабатывалось практическое наведение на морские цели.

Военные летчики провели учения по поддержке кораблей Военно-морских сил Украины и Госпогранслужбы, которые действуют в составе Объединенных сил и патрулируют акваторию Азовского моря.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Во время тренировки отрабатывалось практическое наведение на морские цели.

Реагирование с выходом на вражескую морскую цель было проведено в определенное нормативом время, говорится в сообщении.

Напомним, в декабре 2018 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей", проект которой был инициирован Украиной и представлен от имени группы государств.

В документе содержится призыв к РоSSии не препятствовать свободе судоходства в Черном и Азовском морях и Керченском проливе, прекратить преследование торговых судов, а также осуждается незаконная постройка моста через Керченский пролив.