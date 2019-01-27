США и Канада поднимали военную авиацию из-за роSSийских бомбардировщиков
Два Ту-160 вошли в канадскую зону противовоздушной обороны.
США и Канада поднимали свою военную авиацию на перехват двух роSSийских стратегических бомбардировщиков Ту-160, которые вошли в канадскую зону идентификации противовоздушной обороны.
Об этом 26 января сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) в Twitter.
"Стратегический самолет An E-3 AWACS, два американских истребителя F-22 и два канадских CF-18 идентифицировали 2 роSSийские стратегические бомбардировщики Ту-160 Blackjack которые вошли в Канадскую зону идентификации ПВО 26 января 2019 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что бомбардировщики оставались в международном воздушном пространстве и не заходили на суверенную территорию.
Напомним, ранее истребители НАТО трижды за день вылетали для перехвата роSSийских самолетов над Балтикой.
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