ПАСЕ признала захваченных РоSSией украинских моряков военнопленными

Резолюцию поддержали 103 делегата, воздержались - 16 и три были против.

ПАСЕ признала захваченных Россией украинских моряков военнопленными
ПАСЕ
Фото: kapital.com

Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию "Эскалация напряженности вокруг Азовского моря и Керченского пролива и угрозы европейской безопасности".

Об этом сообщает "Укринформ".

В резолюции ПАСЕ официально требует от РоSSии обращаться с захваченными моряками согласно Женевской конвенции о военнопленных.

"Ассамблея призывает РФ немедленно освободить украинских военнослужащих и обеспечить им необходимую медицинскую, правовую и/или консульскую помощь в связи с соответствующими положениями международного гуманитарного права, такими как Женевская конвенция", - говорится в документе.

Это первый международный документ, который официально признает статус украинских военных моряков как военнопленных, и призывает Москву немедленно их освободить.

Резолюцию поддержали 103 делегата, воздержались - 16 и три были против.

Также ПАСЕ призывает РФ обеспечить свободный проход судов через Азовское море и Керченский пролив.

При этом Ассамблея обращается к роSSийской и украинским сторонам с призывом "соблюдать соглашения об Азовском море и Керченском проливе и воздерживаться от шагов, которые могут привести к обострению юридических споров, эскалации напряженности конфликта, а также могут угрожать безопасности в регионе".

В резолюции также выражается обеспокоенность относительно строительства Россией моста через Керченский пролив, который считается нелегальным и свидетельствует об очередном нарушении суверенитета Украины наряду с выборочными проверками украинских и международных судов в Азовском море.

Ассамблея поддержала предложение Европарламента о расширении мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на регион Азовского моря. В резолюции поддерживается инициатива Германии и Франции относительно мониторинга наблюдателями от третьих стран свободы навигации в Керченском проливе.

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли РФ в районе Керченского пролива обстреляли и захватили три украинских военных корабля, которые совершали плановый переход из Одессы в Мариуполь, а также 24 моряков. Сейчас они находятся в Москве. Все они признали себя военнопленными.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
ПророSSийский агент из Одессы отказался взрывать нефтепровод "Одесса-Броды"ПророSSийский агент из Одессы отказался взрывать нефтепровод "Одесса-Броды"
РоSSия развернула ракетные комплексы "Искандер" возле КрымаРоSSия развернула ракетные комплексы "Искандер" возле Крыма
Украина может получить $160 млн, конфискованных у ЛазаренкоУкраина может получить $160 млн, конфискованных у Лазаренко
Суд признал Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении войныСуд признал Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении войны
В Сирии обнаружили контейнеры с надписью "Made in Ukraine", - Тымчук
Блок рекламы


Похожие новости
У украинской делегации в ПАСЕ произошел конфликт с роSSийской пропагандисткой Скабеевой
Лукашенко решил, что Украина и Беларусь обречены быть вместе с РоSSиейЛукашенко решил, что Украина и Беларусь обречены быть вместе с РоSSией
Украина призывает ПАСЕ принять "азовский пакет санкций" против РоSSииУкраина призывает ПАСЕ принять "азовский пакет санкций" против РоSSии
Новинский заявил в ПАСЕ о нарушениях Конвенции по правам человека в УкраинеНовинский заявил в ПАСЕ о нарушениях Конвенции по правам человека в Украине
Лилиан Мори Паскье переизбрали президентом ПАСЕ на второй срокЛилиан Мори Паскье переизбрали президентом ПАСЕ на второй срок
Премьер-министр Японии обдумывает мирный договор с РоSSией при передаче двух курильских острововПремьер-министр Японии обдумывает мирный договор с РоSSией при передаче двух курильских островов
Украина разорвала 49 договоров с РоSSией, на очереди еще полсотниУкраина разорвала 49 договоров с РоSSией, на очереди еще полсотни
Украина обратилась в ООН из-за несоблюдения РФ прав военнопленных моряков (документ)Украина обратилась в ООН из-за несоблюдения РФ прав военнопленных моряков (документ)
В США назвали дату начала выхода из договора с РоSSией о ликвидации ракетВ США назвали дату начала выхода из договора с РоSSией о ликвидации ракет
У Троицкого получили ранения и травмы 10 украинских солдатУ Троицкого получили ранения и травмы 10 украинских солдат
Последние новости
Подгружаем последние новости