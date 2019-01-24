ПАСЕ признала захваченных РоSSией украинских моряков военнопленными

Резолюцию поддержали 103 делегата, воздержались - 16 и три были против.

Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию "Эскалация напряженности вокруг Азовского моря и Керченского пролива и угрозы европейской безопасности".

Об этом сообщает "Укринформ".

В резолюции ПАСЕ официально требует от РоSSии обращаться с захваченными моряками согласно Женевской конвенции о военнопленных.

"Ассамблея призывает РФ немедленно освободить украинских военнослужащих и обеспечить им необходимую медицинскую, правовую и/или консульскую помощь в связи с соответствующими положениями международного гуманитарного права, такими как Женевская конвенция", - говорится в документе.

Это первый международный документ, который официально признает статус украинских военных моряков как военнопленных, и призывает Москву немедленно их освободить.

Резолюцию поддержали 103 делегата, воздержались - 16 и три были против.

Также ПАСЕ призывает РФ обеспечить свободный проход судов через Азовское море и Керченский пролив.

При этом Ассамблея обращается к роSSийской и украинским сторонам с призывом "соблюдать соглашения об Азовском море и Керченском проливе и воздерживаться от шагов, которые могут привести к обострению юридических споров, эскалации напряженности конфликта, а также могут угрожать безопасности в регионе".

В резолюции также выражается обеспокоенность относительно строительства Россией моста через Керченский пролив, который считается нелегальным и свидетельствует об очередном нарушении суверенитета Украины наряду с выборочными проверками украинских и международных судов в Азовском море.

Ассамблея поддержала предложение Европарламента о расширении мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на регион Азовского моря. В резолюции поддерживается инициатива Германии и Франции относительно мониторинга наблюдателями от третьих стран свободы навигации в Керченском проливе.