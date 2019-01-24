Порошенко предупредил об угрозе популизма, особенно перед выборами

"Стиль правления Мадуро приносит результаты Мадуро".

Порошенко предупредил об угрозе популизма, особенно перед выборами
Петр Порошенко
Фото: пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко предостерег политиков от угрозы популизма, особенно в предвыборный период в Украине и привел в пример Венесуэлу, где такая политика привела к катастрофическим последствиям.

Об этом он заявил во время "украинскоого завтрака" в Давосе, сообщается на сайте президента.

"Сейчас у нас огромная опасность популизма. Те, кто хочет понять, что значит декларировать фиксированную цену ниже рынка на определенный продукт для людей - это то, что Чавес и Мадуро делали в Каракасе", - сказал Порошенко.

"И сейчас народ Венесуэлы говорит «нет» популизму, «нет» безответственным политикам. Хочу сказать, что мы будем придерживаться курса реформ. Я как Президент сделаю все, чтобы обеспечить необратимость этого прогресса, чтобы сделать невозможным возврат к РоSSийской империи. Это недопустимо", - подчеркнул президент.

"Мы хотим построить здоровую западную экономику на основе предпринимательства, малых и средних предприятий. Мы не хотим возвращаться к централизованной экономике. Западный уровень жизни требует западной экономики... Стиль правления Мадуро приносит результаты Мадуро, - добавил он.

Напомним, 23 января глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны и принес присягу. Временным главой страны его признали США, Организация американских государств, а также многие страны Латинской Америки, в том числе Чили, Аргентина, Перу, Эквадор и Бразилия.

Президенты Мексики, Боливии и Кубы отказались поддержать Гуайдо.


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