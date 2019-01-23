Порошенко в Давосе провел встречу с Меркель

Стороны обменялись мнениями по предотвращению вмешательству РоSSии в президентские выборы в Украине.

Президент Украины Петр Порошенко в Давосе провел встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы Украинского государства Святослав Цеголко.

В ходе переговоров политики обменялись мнениями по предотвращению вмешательству РоSSии в президентские выборы в Украине.

"Также собеседники договорились продолжить давление на РоSSию для освобождения всех украинских заложников, в том числе военнопленных моряков", - добавил Святослав Цеголко.

Ранее в Давосе Президент Петр Порошенко провел встречу с Директором-распорядителем Международного валютного фонда. Кристин Лагард похвалила Порошенко за реформы.


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