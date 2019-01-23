Порошенко в Давосе провел встречу с Меркель
Стороны обменялись мнениями по предотвращению вмешательству РоSSии в президентские выборы в Украине.
Президент Украины Петр Порошенко в Давосе провел встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Об этом сообщил пресс-секретарь главы Украинского государства Святослав Цеголко.
В ходе переговоров политики обменялись мнениями по предотвращению вмешательству РоSSии в президентские выборы в Украине.
"Также собеседники договорились продолжить давление на РоSSию для освобождения всех украинских заложников, в том числе военнопленных моряков", - добавил Святослав Цеголко.
Ранее в Давосе Президент Петр Порошенко провел встречу с Директором-распорядителем Международного валютного фонда. Кристин Лагард похвалила Порошенко за реформы.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
23.01.2019 17:33