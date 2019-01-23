Епифаний: украинцы и россияне постепенно восстановят дружбу

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всей Украины Епифаний (Думенко) считает, что украинцы и россияне смогут восстановить дружбу.

Об этом он сказал в интервью греческому изданию TaNea, говоря о перспективах Украинской православной церкви Московского патриархата.

"По нашим оценкам, в Украине будет некоторое количество приходов, которые будут подчинены Русской православной церкви. Это логично, и мы не имеем никаких возражений против этого. Русская православная церковь может заботиться о своих верующих на территории Украины. Те, кто решит остаться в Русской церкви, не должны испытывать никакого вида давления. Эти приходы должны иметь равные права с теми, что принадлежат к Православной церкви Украины. И постепенно, я считаю, наши отношения будут нормализованы, наши народы восстановят дружбу, добрые и мирные отношения", - заявил Епифаний.

В то же время он признал, что именно роSSийская агрессия поспособствовала тому, что Украина получила автокефальную церковь, которую он теперь возглавляет.

"До начала этой войны значительная часть украинцев не придавали значения, принадлежит ли Московскому патриархату церковь, которую они посещали. Однако после агрессии РоSSии количество верующих в храмах тогдашнего Киевского патриархата удвоилось и утроилось. Это доказывает то, что украинский народ понял, что церковь является одним из основных столпов ее независимости. И этот сдвиг заставил парламент страны обратиться к Вселенскому патриархату с просьбой создать автокефальную церковь", - сказал киевский митрополит.