Санкції за «дружбу» з Путіним: як ЄС може покарати Туреччину – FT

Брюссель уважно стежить за поглибленням російсько-турецьких відносин, інформує ZN.ua.

Санкції за «дружбу» з Путіним: як ЄС може покарати Туреччину – FT
© kremlin.ru

Посилення співпраці з Росією може обернутися для Туреччини санкціями від країн Європейського Союзу – Брюссель уважно стежить з розвитком російсько-турецьких відносин, пише Financial Times.

Шість західних посадовців розповіли виданню, що ЄС непокоять сочинські домовленості президентів Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та Росії Владіміра Путіна розширити співпрацю у сферах торгівлі та енергетики.

Інший співрозмовник припустив, що західні країни закликатимуть свої компанії піти з турецького ринку, якщо Ердоган піде на втілення цих домовленостей.

Обговорення санкцій проти Туреччини у ЄС ще не починали, адже точно невідомо, про що саме домовилися Путін та Ердоган. Крім того рішення на рівні ЄС буде складно ухвалили.

Однак окремі країни Євросоюзу можуть запровадити персональні «обмеження на торгівлю й фінанси або попросити великі фінансові компанії зменшити вкладення в турецькі компанії».

Проте такі кроки суперчитимуть комерційним інтересам західних компаній. Крім того, Туреччина досі погрожує блокувати членство Фінляндії і Швеції в НАТО.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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