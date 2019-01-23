В Донецке разбросали открытки с поздравлением ко Дню Соборности

22 января в Донецке, который находится под роSSийской оккупацией, разбросали открытки с поздравлением ко Дню Соборности.

Об этом сообщил благотворительный фонд "Вернись живым".

"Неравнодушные украинцы в лице военных, проходящих службу на передовой Донбасса, поздравили жителей города (и боевиков) с Днем Соборности. На воздушных шариках в Донецк полетели тысячи поздравительных открыток с изображением сине-желтой Украины. Траекторию передвижения открыток и места их падения зафиксировал специальный трекер. Большая часть шариков приземлилась на проспекте Богдана Хмельницкого", - заявили волонтеры.

Фото: facebook.com/backandalive

Акция имеет двойную цель - с одной стороны, показать, что Украина помнит о патриотах в вынужденной оккупации, а с другой - "пощекотать нервы роSSийским наемникам".

Фото: facebook.com/backandalive