В Донецке разбросали открытки с поздравлением ко Дню Соборности
Акцию провели с целью "пощекотать нервы роSSийским наемникам".
22 января в Донецке, который находится под роSSийской оккупацией, разбросали открытки с поздравлением ко Дню Соборности.
Об этом сообщил благотворительный фонд "Вернись живым".
"Неравнодушные украинцы в лице военных, проходящих службу на передовой Донбасса, поздравили жителей города (и боевиков) с Днем Соборности. На воздушных шариках в Донецк полетели тысячи поздравительных открыток с изображением сине-желтой Украины. Траекторию передвижения открыток и места их падения зафиксировал специальный трекер. Большая часть шариков приземлилась на проспекте Богдана Хмельницкого", - заявили волонтеры.
Акция имеет двойную цель - с одной стороны, показать, что Украина помнит о патриотах в вынужденной оккупации, а с другой - "пощекотать нервы роSSийским наемникам".
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23.01.2019 10:02