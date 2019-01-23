Суд огласит приговор экс-президенту Януковичу 24 января

Оболонский районный суд Киева в четверг, 24 января, огласит приговор бывшему президенту Виктору Януковичу, обвиняемому в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"24 января 2019 в 9:00 в помещении суда по адресу: г. Киев , ул. Маршала Тимошенко, 2-Е в зале судебных заседаний № 15 состоится оглашение приговора в уголовном производстве по обвинению Януковича Виктора Федоровича", - сказано в сообщении.

Экс-президент обвиняется в посягательстве на территоральную неприкосновенность Украины, государственой измене, пособничестве в ведении агрессивной войны.

Фото: Цензор

Прокуратура просит суд заочно приговорить Януковича за указанные преступления к 15 годам лишения свободы. Защита экс-Президента просит суд оправдать его.

Суд удалился для вынесения приговора в совещательную комнату 5 декабря 2018 года. 30 октября 2018 года суд завершил дебаты по делу Януковича, начатые 16 августа. Янукович давал показания по видеосвязи.