Суд огласит приговор экс-президенту Януковичу 24 января
Оболонский районный суд Киева в четверг, 24 января, огласит приговор бывшему президенту Виктору Януковичу, обвиняемому в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба суда.
"24 января 2019 в 9:00 в помещении суда по адресу: г. Киев, ул. Маршала Тимошенко, 2-Е в зале судебных заседаний № 15 состоится оглашение приговора в уголовном производстве по обвинению Януковича Виктора Федоровича", - сказано в сообщении.
Экс-президент обвиняется в посягательстве на территоральную неприкосновенность Украины, государственой измене, пособничестве в ведении агрессивной войны.
Прокуратура просит суд заочно приговорить Януковича за указанные преступления к 15 годам лишения свободы. Защита экс-Президента просит суд оправдать его.
Суд удалился для вынесения приговора в совещательную комнату 5 декабря 2018 года. 30 октября 2018 года суд завершил дебаты по делу Януковича, начатые 16 августа. Янукович давал показания по видеосвязи.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
23.01.2019 10:00