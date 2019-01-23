Турецкий консул вынужден посетить оккупированный Крым из-за пожара на танкерах в Черном море
Среди погибших и пострадавших членов экипажа кораблей есть граждане Турции.
Турецкий консул уведомил Украину о визите в оккупированный Крым в связи с гибелью граждан Турции при пожаре на танкерах в Черном море. Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.
"Украинская сторона по дипканалам была проинформирована о намерениях турецких консулов посетить оккупированный Крым для оказания первоочередной консульской помощи в связи с гибелью граждан Турции в результате инцидента с двумя судами 21 января", - написал Сибига.
1/3 Українська сторона дипканалами була поінформована про наміри турецьких консулів відвідати окупований Крим для надання першочергової консульської допомоги у зв'язку із загибеллю громадян Туреччини внаслідок інциденту з двома суднами 21 січня
"Эта ситуация никоим образом не меняет твердую позицию Турции по Крыму, которая заключается в непризнании оккупации украинского полуострова Россией, и, по заверениям турецкой стороны, является вынужденным шагом, обусловленным срочными гуманитарными обстоятельствами", - подчеркнул дипломат.
Сибига отметил, что роSSийские СМИ "превратили рутинный консульский визит в черную пиар-акцию и заведомо проигрышно пытаются продвинуть свой нарратив о якобы международном "признании" Крыма, которого нет и не будет, спекулируя даже на человеческих трагедиях, на человеческих смертях".
2/3 Ця ситуація жодним чином не змінює тверду позицію Туреччини щодо Криму, яка полягає у невизнанні окупації українського півострова Росією, і, за запевненнями турецької сторони, є вимушеним кроком, зумовленим терміновими гуманітарними обставинами.
Напомним, два судна со сжиженным газом - "Кэнди" и "Маэстро" - загорелись 21 января в нейтральных водах Черного моря. Танкеры под флагом Танзании находились на якорной стоянке в 15 морских милях южнее крымского мыса Такиль. Члены экипажей - граждане Индии и Турции. В результате инцидента 10 из 32-х моряков погибли, 10 пропали без вести, 12 спасены.
Пострадавших и тела погибших доставили в Керчь (Крым) вечером 22 января.
Танкеры Venice (сейчас называется Candy) и Maestro в ноябре 2018 года упоминались в информации Минфина США, предупреждающей о риске американских санкций. По информации Вашингтона, с 2016 года суда занимаются поставками топлива в Сирию.
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