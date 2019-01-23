Сенат единодушно поддержал проект о запрете для США выходить из блока НАТО

Проект запрещает главе государства использовать для этой цели государственные средства.

Сенат единодушно поддержал проект о запрете для США выходить из блока НАТО
Сенат США
Фото: en.wikipedia

Подавляющим большинством голосов нижняя палата американского парламента приняла законопроект, запрещающий президенту США Дональду Трампу использовать государственные средства для выхода из Североатлантического альянса. Об этом сообщает Defense News.

Обе противоборствующие партии проявили единодушие - за законопроект "в защиту НАТО" проголосовали 357 членов Палаты представителей, против - 22.

По информации на сайте Конгресса, проект был представлен в парламент 17 января. Уже 22 января он был вынесен на голосование. Процедура его принятия заняла ровно полчаса. Однако для того, чтобы стать законом, проект должен еще пройти голосование в Сенате, а затем его должен подписать президент.

Законопроект был внесен в нижнюю палату через день после того, как The New York Times опубликовала очередную статью с утечками из лагеря Трампа. На этот раз в ней речь шла о желании президента вернуться к идее выхода из НАТО.

По информации анонимных источников, в течение 2018 Трамп несколько раз в частном порядке "заявлял о желании выйти из НАТО", хотя официальных заявлений подобного рода глава американского государства не делал. Летом страны НАТО достигли договоренности приближать свои оборонные расходы к 2% ВВП в течение 10 лет. Трамп настаивает, чтобы к 2024 году они составляли "не менее 2%".


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