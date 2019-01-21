Украина может получить $160 млн, конфискованных у Лазаренко

31 января 2019 года бывший премьер-министр Украины Павел Лазаренко должен озвучить свое решение на предложение американской стороны о заключении сделки, по результатам чего будет понятна вероятность его возвращения в Украину. Об этом говорится в материале шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной "Грабли по имени Лазаренко".

"Некоторое время тому в США стартовало разбирательство относительно арестованных денег экс-премьера (Лазаренко - ред.). По результатам, американская Фемида предложила следующее: 23 миллиона оставить Павлу Ивановичу, 160 отдать Украине, остальное – разделить между сопричастными странами (Штаты, Швейцария и т.д.). Срок ответа на сделку был установлен до 15 ноября прошлого года. Потом продлен до 31-го января 2019-го", - идет речь в статье.

Если, по словам Сони Кошкиной, Лазаренко от сделки откажется, скорее всего, американское правосудие начнет процедуру уголовной конфискации.

"Теоретически, срок ответа могут еще сдвинуть, но практически американская сторона уже активизировала следственные действия на случай, если сделка сорвется. В данной связи прошлой осенью в Украине уже работала профильная следственная группа (совместно с нашей ГПУ). Планировался, в частности, ряд допросов. В том числе, по свидетельствам источников, и Юлии Тимошенко, однако тогда они так и не состоялись. Якобы (по словам источников в ГПУ, с американской стороны подтвердить данную информацию не удалось) повторный приезд в группы и допросы планируются снова в ближайшее время", - пишет Соня Кошкина.

Кроме того, в материале идет речь о том, что на Банковой делом Лазаренко рассчитывают обвалить рейтинг Юлии Тимошенко.

"Предполагалось, именно ко Дню Соборности Украины Генпрокурор Юрий Луценко вернется из поездки в США . И, возможно, не один, а с целым Павлом Ивановичем Лазаренко. Ну, или хотя бы с новыми данными по его делу, которые – по задумке Банковой – могли бы не только омрачить ЮВТ радость выдвижения, но серьезно обвалить рейтинг", - пишет Соня Кошкина.

"Навязчивая идея Банковой – «хоть тушкой, хоть чучелом», но использовать против Тимошенко «фактор Лазаренко». Если уж не «живьем» его в Киев привезти, то уговорить проявиться дистанционно: видеоконференции, интервью, заочные показания – «в хозяйстве» все это пригодится. Ведь если сделка сорвется, вряд ли Павел Иванович сможет покинуть пределы США . Но вот если согласится сотрудничать, а Украине гарантируют возврат 160 миллионов похищенных им средств, Генпрокуратура готова аннулировать все старые дела против него, заведенные на родине (это – собственная информация LB.ua). Несмотря на то, что сроки давности по ним давно истекли, по-хорошему Павла Ивановича должны были бы «принять» сразу по прилету в Борисполь. И хотя визит Юрия Луценко в США , как было сказано, отложен, а термин «ответа» по сделке назначен на последний день января, вероятность появления «джокера» все еще сохраняется", - говорится в материале.

О том, что Украина получит часть конфискованных у Лазаренко средств ранее заявлял генпрокурор Юрий Луценко, однако тогда сумма не называлась.