На Крещение Кличко с мэрами более 30-ти городов скупался в Днепре

Мэр Киева , глава Ассоциации городов Украины Виталий Кличко на Крещение искупался в реке Днепр в столичном парке "Наталка", сообщает пресс-служба Кличко.

Фото: klichko.org

"Вместе с ними нырнули более 30 мэров украинских городов-членов Ассоциации, которым Кличко предложил присоединиться. А также - главы столичных районов, заместители председателя КГГА, народные депутаты. Купались в "Наталке" и немало жителей Оболонского района", - говорится в сообщении.

Фото: klichko.org

"Я очень рад, что много мэров из разных городов Украины на Крещение приехали в Киев , присоединились, мы все вместе нырнули в прорубь в Днепр. Я убежден: здоровые и сильные мэры - сильная Украина!", - отметил Виталий Кличко.

Фото: klichko.org

Он сказал, что очень рад, что немало киевлян присоединились к купанию. Мэр поздравил всех с праздником, фотографировался с киевлянами, а для мэров провел небольшую экскурсию по парку "Наталка".