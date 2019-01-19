На Крещение Кличко с мэрами более 30-ти городов скупался в Днепре
Купались в "Наталке" и немало жителей Оболонского района.
Мэр Киева, глава Ассоциации городов Украины Виталий Кличко на Крещение искупался в реке Днепр в столичном парке "Наталка", сообщает пресс-служба Кличко.
"Вместе с ними нырнули более 30 мэров украинских городов-членов Ассоциации, которым Кличко предложил присоединиться. А также - главы столичных районов, заместители председателя КГГА, народные депутаты. Купались в "Наталке" и немало жителей Оболонского района", - говорится в сообщении.
"Я очень рад, что много мэров из разных городов Украины на Крещение приехали в Киев, присоединились, мы все вместе нырнули в прорубь в Днепр. Я убежден: здоровые и сильные мэры - сильная Украина!", - отметил Виталий Кличко.
Он сказал, что очень рад, что немало киевлян присоединились к купанию. Мэр поздравил всех с праздником, фотографировался с киевлянами, а для мэров провел небольшую экскурсию по парку "Наталка".
Напомним, в этом году в Киеве обустроили 12 мест для купания. Также сообщалось, что около водоемов Украины на Крещение буду дежурить почти 3 тысячи сотрудников ГосЧС.
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19.01.2019 22:26