На Крещение Кличко с мэрами более 30-ти городов скупался в Днепре

Купались в "Наталке" и немало жителей Оболонского района.

Мэр Киева, глава Ассоциации городов Украины Виталий Кличко на Крещение искупался в реке Днепр в столичном парке "Наталка", сообщает пресс-служба Кличко.

Фото: klichko.org

"Вместе с ними нырнули более 30 мэров украинских городов-членов Ассоциации, которым Кличко предложил присоединиться. А также - главы столичных районов, заместители председателя КГГА, народные депутаты. Купались в "Наталке" и немало жителей Оболонского района", - говорится в сообщении.

Фото: klichko.org

"Я очень рад, что много мэров из разных городов Украины на Крещение приехали в Киев, присоединились, мы все вместе нырнули в прорубь в Днепр. Я убежден: здоровые и сильные мэры - сильная Украина!", - отметил Виталий Кличко.

Фото: klichko.org

Он сказал, что очень рад, что немало киевлян присоединились к купанию. Мэр поздравил всех с праздником, фотографировался с киевлянами, а для мэров провел небольшую экскурсию по парку "Наталка".

Напомним, в этом году в Киеве обустроили 12 мест для купания. Также сообщалось, что около водоемов Украины на Крещение буду дежурить почти 3 тысячи сотрудников ГосЧС.


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