Синод ПЦУ проведет кадровое заседание после интронизации Епифания

Первое заседание Священного Синода Православной церкви Украины (ПЦУ) состоится после интронизации главы ПЦУ митрополита Киевского и всея Украины Епифания, запланированной на 3 февраля. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы готовимся к интронизации. 3 февраля состоится интронизация в Святой Софии Киевской. После состоится первое заседание Священного Синода, где уже окончательно будут согласованы, утверждены и назначены соответствующие должности или синодальные управления, которые будут действовать в дальнейшем для развития нашей единой поместной православной церкви", - сказал глава ПЦУ митрополит Епифаний журналистам в субботу в Киеве .

Отвечая на вопрос о тенденции перехода общин Московского патриархата в ПЦУ, он подчеркнул: "Мы слышим ежедневно, что те или иные общины постепенно мирно присоединяются к единой Церкви. Мы не стремимся к каким-то противостояниям. Мы хотим, чтобы все происходило мирно, на добровольных основах".

По его словам, в настоящее время прежде всего должны быть улажены все юридические вопросы на законодательном уровне.

Дату интронизации – 3 февраля – глава ПЦУ озвучил ранее, это день его рождения.