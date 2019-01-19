Синод ПЦУ проведет кадровое заседание после интронизации Епифания

Интронизация состоится 3 февраля - в день 40-летия митрополита Епифания.

Синод ПЦУ проведет кадровое заседание после интронизации Епифания
Митрополит Епифаний
Фото: пресс-служба президента

Первое заседание Священного Синода Православной церкви Украины (ПЦУ) состоится после интронизации главы ПЦУ митрополита Киевского и всея Украины Епифания, запланированной на 3 февраля. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы готовимся к интронизации. 3 февраля состоится интронизация в Святой Софии Киевской. После состоится первое заседание Священного Синода, где уже окончательно будут согласованы, утверждены и назначены соответствующие должности или синодальные управления, которые будут действовать в дальнейшем для развития нашей единой поместной православной церкви", - сказал глава ПЦУ митрополит Епифаний журналистам в субботу в Киеве.

Отвечая на вопрос о тенденции перехода общин Московского патриархата в ПЦУ, он подчеркнул: "Мы слышим ежедневно, что те или иные общины постепенно мирно присоединяются к единой Церкви. Мы не стремимся к каким-то противостояниям. Мы хотим, чтобы все происходило мирно, на добровольных основах".

По его словам, в настоящее время прежде всего должны быть улажены все юридические вопросы на законодательном уровне.

Дату интронизации – 3 февраля – глава ПЦУ озвучил ранее, это день его рождения.

Напомним, 15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины, возглавил ее митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Думенко). 5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ, 6 января вручил документ митрополиту Епифанию.


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