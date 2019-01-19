Аваков заявил о задержании Кирилла Стремоусова, подозреваемого в стрельбе в херсонском пресс-центре

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании председателя херсонской областной организации Социалистической партии Украины Кирилла Стремоусова

"Проводится проверка причастности задержанного к силовому инциденту в пресс-клубе газеты «Новый день», драке, применении травматического оружия и слезоточивого газа. Ему объявлено о подозрении в совершении противоправного деяния, предусмотренного ст.296 (Хулиганство) УК и будет принято решение о мере пресечения", - сообщил он в фейсбуке.

Глава Соцпартии Илья Кива в свою очередь сообщил, что Стремоусов отстранен от руководства облорганизацией СПУ, "несмотря на уверенность в непричастности к стрельбе в пресс-центре «Новый день» Стремоусова".

Стремоусов - херсонский журналиста, директор ИА "Таврия News".