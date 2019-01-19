Большинство кандидатов в президенты оплачивают агитацию незаконно, - МВД

Счета избирательного фонда, из которых необходимо оплачивать агитацию, открыли только два кандидата.

Большинство кандидатов в президенты оплачивают агитацию незаконно, - МВД
Фото: Макс Требухов

Большинство кандидатов в президенты Украины изготавливают и распространяют агитационную продукцию незаконно. Об этом сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков в Facebook.

По его словам, правоохранительные органы получили множественные обращения о размещении агитационных материалов на билбордах и раздаче печатной продукции, оплаченных не со счетов избирательного фонда зарегистрированного кандидата.

"Подчеркну: вся предвыборная агитация кандидата обязана быть оплачена со специального счета избирательного фонда и иметь четкую информацию о тираже, фирме-изготовителе и фамилии ответственного за выпуск. Если эти условия нарушены – такая агитационная продукция должна быть убрана, а нарушители наказаны согласно закону", - написал Аваков.

Он отметил, что по состоянию на вечер 18 января ЦИК обладала информацией об открытии счетов избирательного фонда только двух кандидатов – Андрея Садового и Игоря Шевченко.

Аваков заявил,что это является "грубейшим нарушением закона" и по факту завершенных проверок – в ближайшее время будут вынесены санкции и реагирование по каждому из таких случаев.

Кроме того, Аваков сообщил, что правоохранители уже составили 30 административных протоколов о нарушении правил предвыборной агитации.

"29 админпротоколов составлены за изготовление или распространение материалов агитации, в которых нет информации о месте печати, тираж или ответственных за это лиц. Еще один админпротокол составили за нарушение порядка размещения агитационных материалов" - рассказал министр.

По двум эпизодам полиции открыла уголовное производство по статье 296 (хулиганство), отметил Аваков.

Ранее сообщалось, что комитет избирателей назвал первые нарушения в избирательной кампании: рекламные материалы зарегистрированных кандидатов не содержат обязательной полиграфической информации.


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