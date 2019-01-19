На суде в Италии украинскому нацгвардейцу Маркиву впервые дали слово

Украинец подозревается в причастности к убийству итальянского фоторепортера на Донбассе весной 2014 года.

Подсудимому в Италии украинскому нацгвардейцу Виталию Маркиву, которого подозревают в причастности к убийству итальянского фоторепортера на Донбассе весной 2014 года, впервые дали слово на суде.

Об этом информирует Радио Свобода.

18 января на шестом заседании суда, который продолжается с июля 2018 года, заслушали четырех свидетелей-правоохранителей оперативного подразделения из Милана, которые проводили судебно-техническую экспертизу видео- и фотоматериалов и аппаратуры, изъятых у семьи погибшего Андреа Роккелли и обвиняемого Виталия Маркива. Также следователи осуществляли прослушивание телефонных разговоров подсудимого бойца Нацгвардии.

По словам руководителя следственной группы Паоло Сторони, выводы этого расследования, начавшегося в начале 2017 года, они делали исключительно на базе изъятых материалов и телефонных прослушиваний. Осмотр места трагического события в Украине итальянские следователи не проводили.

Свидетели показали на суде немало фото снимков с изображением Маркива в зоне боевых действий, в частности на месте его дислокации - горе Карачун. Среди этих фото с цифровых носителей информации, изъятых в Маркива, были фотографии брутальных сцен, в частности остатки обгоревшего тела. На другой фотографии боец Нацгвардии Маркив вместе с побратимами держит флаг с нацистской символикой, а рядом на стене висит сине-желтый флаг Украины.

По требованию адвоката защиты Раффаэлле Делла Валле судья позволила подсудимому прокомментировать эти фотографии.

Маркив, который хорошо владеет итальянским языком, пояснил, что на одном фото, которое ему прислали через Вайбер - обгоревшие останки тела террориста Моторолы. На втором снимке, рассказал подсудимый, он вместе с другими солдатами, демонстрирует нацистский флаг, который украинцы изъяли у сепаратистов.

Также карабинеры демонстрировали видео, которое сделал Маркив, где видно зону фабрики "Зеус", рядом с которой погибли журналисты. Но съемки эти проводились после 24 мая 2014 г. - дня гибели репортера Андреа Роккелли и его переводчика.

Адвокат защиты Делла Валле выступил с протестом и просил судью не принимать во внимание данные следствия, которые, по его мнению, не имеют отношения к сути вопроса судебного дела: причастен Маркив к убийству или нет? По мнению адвоката, упомянутыми фото стремятся спекулировать, чтобы представить его подсудимого циничным или жестоким солдатом.

Следующее заседание суда состоится через неделю, 25 января. Будут слушать экспертов по баллистике, итальянского дипломата и военного эксперта. А 8 февраля стороны обвинения просит свидетельствовать народных депутатов Верховной Рады Украины Андрея Антонищака и Богдана Маткивского, а также украинского прокурора, который руководил расследованием дела Роккелли в Украине.

29-летний нацгвардеец Виталий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии находится под стражей в тюрьме в Милане. Его арестовали 30 июня 2017 в аэропорту Болоньи. Украинский военный отвергает все обвинения и отрицает свою причастность к гибели итальянского фотографа Андреа Роккелли и роSSийского переводчика Андрея Миронова. Сотрудники СМИ и переводчик попали под обстрел 24 мая 2014 года у Славянска Донецкой области.

ПУ утверждает, что Маркив не мог этого сделать, поскольку на вооружении Нацгвардии тогда вообще не было минометов. Также в ГПУ напомнили, что в то время упомянутую территорию не контролировала украинская власть и Роккелли находился в зоне боевых действий без надлежащего согласования с властями Украины.