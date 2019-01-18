Суд не стал разъяснять НАБУ мотивы решения по делу Злочевского

НАБУ пыталось выяснить, закрыто ли дело из-за отсутствия преступления.

Суд не стал разъяснять НАБУ мотивы решения по делу Злочевского
Фото: Макс Левин

Соломянский районный суд города Киева отказался давать объяснения детективу НАБУ относительно судебного решения по делу экс-министра Николая Злочевского. Об этом сказано в постановлении суда от 11 января 2019 года.

В сентябре 2018 года суд предоставил НАБУ два месяца для проведения следственных действий. За этот срок должны были допросить нардепа Татьяну Чорновол, исследовать документы и принять решение относительно окончания досудебного расследования.

По состоянию на январь 2019 детектив НАБУ сообщил, что органу досудебного расследования не понятно, какое решение должно быть принято по окончанию расследования по постановлению суда: закрыть уголовное производство; обратиться в суд с ходатайством об освобождении лица от уголовной ответственности; обратиться в суд с обвинительным актом, ходатайством о применении принудительных мероприятий медицинского или воспитательного характера

Детектив НАБУ просил судью объяснить резолютивную часть решения, чтобы определить, какое решение нужно принять: закрытие дела за отсутствием события преступления или закрытие за отсутствием в деянии состава преступления.

Напомним, Злочевского обвинили в злоупотребления служебными полномочиями при выдаче специальных разрешений на пользование недрами ряду акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью. 1 октября 2017 года прокурор САП, который был процессуальным руководителем, закрыл уголовное производство из-за отсутствия состава преступления. 15 июня 2018 года суд отменил постановление о закрытии дела в отношении Николая Злочевского, потому что заявитель - народный депутат Татьяна Чорновол - не была допрошена. Из-за большой продолжительности расследования адвокат компании Злочевского попросил суд установить дедлайны детективам, указывая также на факт затягивания дела и отсутствия уведомления о подозрениях.


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