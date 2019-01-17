"Схемы" нашли у Зеленского кинобизнес в РоSSии

Шоумен уверял, что закрыл его еще в 2014 году.

У шоумена Владимира Зеленского, который заявил о своем намерении участвовать в выборах президента Украины, до сих пор существует кинобизнес на территории РоSSии, хотя он уверял, что закрыл его еще в 2014 году. Об этом говорится в расследовании журналистов программы "Схемы".

Как говорится в материале расследования "Зеленая семья ру", журналисты нашли три роSSийские компании, которые занимаются производством кино-, видеофильмов и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основателем всех трех является кипрская компания Green Family LTD. Эта же компания является соучредителем ООО "Квартал 95" в Украине, а ее конечными бенефициарами указаны Владимир Зеленский, его бизнес-партнеры Андрей Яковлев, Борис и Сергей Шефиры и соратник Игоря Коломойского Тимур Миндич.

Анализ финансовой отчетности этих роSSийских компаний и обнаружили, что все они продолжают свою хозяйственную деятельность.

Наиболее успешной из них является "Грин Филмс". По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2014 году размер денежных поступлений на счета "Грин Филмс" составил более 340 млн рублей. В 2015-м - около 208 млн, в 2016-м - чуть более 123 млн рублей. В 2017 году размер поступлений "Грин Филмс" вырос до почти до 180 млн, в частоности от аренды, роялти, лицензионных платежей - около 143 млн рублей.

В общем поступления на счета этой кинокомпании Зеленского и партнеров в РоSSии с 2014 до 2017 года составили около 13 млн долларов или более чем 350 млн гривен по нынешнему курсу.

По данным реестра прокатных удостоверений кинолент в РоSSийской Федерации, "Грин Филмс" продолжила продюсировать фильмы в РоSSии после начала военной агрессии в 2014 году. Речь идет о фильмах "8 новых свиданий" (2014), "Между нами девочками" (2015), "Петля Нестерова" (2015), "8 лучших свиданий" (2016).

Журналисты напоминают, что в конце декабря 2018 Владимир Зеленский в интервью Дмитрию Гордону заявил, что последний фильм делал с роSSийскими коллегами в 2012 году, а в эфир он выходил в 2014-м.

"У нас был офис в Москве. Это все было до 14-го года. Мы закрыли бизнес, который приносил очень много", - рассказал он в интервью Гордону.

На вопрос журналистов об активах в РФ шоумен ответил: "Ну и работайте с ними. Я с ними не работаю. Успехов вам".

Правда, впоследствии его пресс-служба в письменном комментарии "Схемам" отметила, что "... на протяжении многих лет Владимир Зеленский строил международный бизнес в области производства аудиовизуального контента, поэтому есть и компании, есть и недвижимость, и другие активы, и не только в указанных вами юрисдикциях; есть и в Италии, и в Великобритании и тому подобное. (...) Студия "Квартал 95", осознавая ситуацию, сегодня никаких продуктов на территории РоSSийской Федерации не производит".

Журналисты также выяснили, что фирма "Грин Филмс", которой через кипрскую компанию владеет Зеленский, выиграла конкурс на получение частичного финансирования производства киноленты из бюджета РоSSийской Федерации.