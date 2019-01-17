Нардеп Галасюк призвал воспрепятствовать закупке "Укрзализныцей" китайских колес

По его словам, литые колеса полностью запрещены в странах ЕС и на Ближнем Востоке.

Глава комитета ВР по вопросам промышленной политики Виктор Галасюк заявил, что по его данным "Укрзализныця" ведет переговоры о покупке китайских колес и осей для вагонов вместо украинских. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Это недопустимо! Требую от руководства УЗ и правительства немедленного прекращения этих переговоров или официального опровержения! Во-первых, в отличие от супер-качественных и признанных в мире цельнокатаных украинских колес китайские литые колеса недостаточно прочные. Их эксплуатация на путях общего пользования создает большую угрозу безопасности движения! Поэтому литые колеса полностью запрещены в странах ЕС и на Ближнем Востоке, а также на путях общего пользования в США и Австралии (там их используют только на спецучастках, построенных под данный тип колес).

Во-вторых, даже если бы импортные колеса и оси для вагонов были бы технически безопасными, их покупка за средства налогоплательщиков - серьезное преступление против украинской промышленности и экономики! Ведь в Украине есть собственное высокотехнологичное производство, способное обеспечить как потребности украинской железной дороги, так и экспортные поставки", - заявил нардеп.

В связи с этим Галасюк официально обратился к главам Кабмина и "Укрзализныци" с требованием решить проблему.