Порошенко создал военно-гражданскую администрацию в Волновахе Донецкой области
Указ вступает в силу с 17 января.
Президент Петр Порошенко создал военно-гражданскую администрацию города Волноваха Донецкой области.
Об этом говорится в указе Президента №12/2019 от 17 января.
Глава государства поручил командующему Операции объединенных сил Сергею Наеву и председателю Донецкой областной государственной администрации Александру Куцю осуществить меры по созданию соответствующей администрации.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Напомним, Донецкая и Луганская ВГА были созданы в марте 2015 года. Еще пять районных военно-гражданских администраций в Донецкой области и две городских в Луганской области вблизи линии разграничения были созданы в августе того же года.
В ноябре 2016 года Порошенко создал ВГА в Зайцево Донецкой области и Золотом и Екатериновке Луганской области.
В мае 2017 года Порошенко создал ВГА в Торецке Донецкой области.
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Политика
17.01.2019 21:32