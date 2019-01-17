Порошенко создал военно-гражданскую администрацию в Волновахе Донецкой области

Указ вступает в силу с 17 января.

Президент Петр Порошенко создал военно-гражданскую администрацию города Волноваха Донецкой области.

Об этом говорится в указе Президента №12/2019 от 17 января.

Глава государства поручил командующему Операции объединенных сил Сергею Наеву и председателю Донецкой областной государственной администрации Александру Куцю осуществить меры по созданию соответствующей администрации.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, Донецкая и Луганская ВГА были созданы в марте 2015 года. Еще пять районных военно-гражданских администраций в Донецкой области и две городских в Луганской области вблизи линии разграничения были созданы в августе того же года.

В ноябре 2016 года Порошенко создал ВГА в Зайцево Донецкой области и Золотом и Екатериновке Луганской области.

В мае 2017 года Порошенко создал ВГА в Торецке Донецкой области.