В столице Колумбии прогремел взрыв возле полицейской академии, есть погибшие

Сообщается о восьми погибших и 10 пострадавших.

В столице Колумбии Боготе прогремел взрыв возле здания полицейской академии.

Об этом сообщает AFP в Twitter .

"Восемь человек погибли в результате взрыва заминированного автомобиля возле полицейской школы Колумбии", - говорится в сообщении.

По данным издания, взрывчатка была заложена в автомобиль, который находился недалеко от академии.

Мэр Боготы Энрике Пеньялоса назвал взрыв террористическим актом.

Mi solidaridad con nuestros polic?as frente a acto terrorista en la Escuela General Santander. Los colombianos pueden tener la certeza que los criminales no intimidaran a nuestro Estado — Enrique Pe?alosa (@EnriquePenalosa) 17 января 2019 г.

Напомним, ранее в результате нападения на отель в столице Кении Найроби погибли 14 человек.