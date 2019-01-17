В столице Колумбии прогремел взрыв возле полицейской академии, есть погибшие

Сообщается о восьми погибших и 10 пострадавших.

В столице Колумбии прогремел взрыв возле полицейской академии, есть погибшие
В столице Колумбии прогремел взрыв возле полицейской академии
Фото: #twitter#.com/AFP

В столице Колумбии Боготе прогремел взрыв возле здания полицейской академии.

Об этом сообщает AFP в Twitter.

"Восемь человек погибли в результате взрыва заминированного автомобиля возле полицейской школы Колумбии", - говорится в сообщении.

По данным издания, взрывчатка была заложена в автомобиль, который находился недалеко от академии.

Мэр Боготы Энрике Пеньялоса назвал взрыв террористическим актом.

Mi solidaridad con nuestros polic?as frente a acto terrorista en la Escuela General Santander. Los colombianos pueden tener la certeza que los criminales no intimidaran a nuestro Estado

— Enrique Pe?alosa (@EnriquePenalosa) 17 января 2019 г.

Напомним, ранее в результате нападения на отель в столице Кении Найроби погибли 14 человек.


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