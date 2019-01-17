РоSSийские военные провели учения по переброске техники через Донузлав в Крыму

Учения прошли на базе в Новоозерном.

Подразделения инженерных войск Черноморского флота РоSSии провели учения по обеспечению жизнедеятельности сил флота на западном берегу Крыма в заливе Донузлав.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота РФ .

Сообщается, что учения прошли на базе в Новоозерном. РоSSийские военные осуществили переправу техники и военнослужащих инженерного полка через залив Донузлав с использованием плавающих транспортеров ПТС.

В пресс-службе отметили, что во времена СССР пункт базирования Новоозерное был вторым по значимости местом базирования кораблей Черноморского флота после Севастополя.

"Личный состав полка отработал действия по специальной маскировке причалов для дезориентации условного противника, а также по применению передвижных электростанций АД-100 на базе автомобилей "Урал" и КамАЗ для восстановления электропитания на стоящих у причала кораблях и судах обеспечения после условного повреждения причального фронта", - говорится в сообщении.

Накануне роSSийское Минобороны сообщило, что РоSSия проводит учения на всех полигонах Крыма.