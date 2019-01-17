Симоненко заявил о намерении КПУ участвовать в парламентских выборах

Коммунистическая партия Украины намерена участвовать в парламентских выборах. Об этом ее лидер Петр Симоненко заявил в эфире телеканала "Наш", передает Интерфакс-Украина.

"Безусловно. Мы – политическая партия, которая поставила задачу в борьбе за власть сменить этот режим и политическое устройство", - сказал Симоненко, отвечая на вопрос, собирается ли Компартия идти на парламентские выборы.

Он заявил, что Компартия не запрещена в Украине, несмотря на то, что Министерство юстиции утверждает обратное.

"Компартия не запрещена. Мы зарегистрированы в Министерстве юстиции. Официальная пропаганда все время говорит для избирателей, что Компартия запрещена, это делается технологически", - подчеркнул лидер КПУ.

Что касается участия в выборах президент Украины, которые пройдут в конце марта этого года, то, по словам Петра Симоненко, если Центральная избирательная комиссияне зарегистрирует его кандидатом в президенты от Компартии, он пойдет на президентские выборы как самовыдвиженец.

"Мы реально отдаем в себе отчет, какими методами будут относительно нас действовать, потому что все эти пять лет они пытались запретить нас, поэтому мы естественно рассмотрели вопрос, и съезд мне поручил, что если будет проблема с выдвижением от Компании и не зарегистрируют (кандидатом в президенты, – ред.), то делать самовыдвижение. И это партия будет поддерживать", - заявил лидер КПУ.

Вместе с тем, он отметил, что залог для участия в президентских выборах в 2,5 млн гривен - это для партии "очень большое бремя", но сейчас идет сбор средств для залога.

"Мы поставили задачу до 20 января, чтобы партийные комитеты, с каждым коммунистом поговорили… переговорили: поддержите партию. Надо сегодня, чтобы Компартия принимала (участие в выборах, – ред.) – другого варианта нет", - сказал Симоненко.

Напомним, 3 января Компартия Украины выдвинула Петра Симоненко кандидатом на пост президента Украины.

Напомним, что Министерство юстиции уже четвертый год пытается через суды запретить деятельность Коммунистической партии. В декабре 2015 года Окружной административный суд Киева поддержал иск Минюста, но Киевский апелляционный административный суд в сентябре 2017 года остановил производство по данному делу.

Он решил, что необходимо дождаться выводов Конституционного суда по поводу закона о декоммунизации.

В ноябре 2018 года эту позицию поддержал Верховный Суд.