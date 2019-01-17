Хакеры уничтожили YouTube-канал Андрея Садового

Штаб кандидата в президенты Андрея Садового сообщил о хакерской атаке на канал кандидата в YouTube.

Отмечается, что вследствие взлома аккаунта в сервисе Gmail неизвестные получили несанкционированный доступ к каналу Андрея Садового в YouTube и уничтожили его. На момент ликвидации на канале были размещены несколько десятков видео от кандидата, часть из которых имели более 1 млн просмотров, сообщает пресс-служба партии "Самопомощь".

"Мы еще изучаем обстоятельства атаки, но похоже на то, что канал восстановлению не подлежит. Кто стоит за атакой, мы пока не знаем", - сообщил представитель штаба Андрея Садового Владимир Дедишин.

Напомним, 8 января ЦИК зарегистрировала Садового кандидатом в президенты от партии "Самопомощь".