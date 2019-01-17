В Черниговской области майор полиции задержан при получении $3 тыс. взятки

Подозреваемый брал деньги от граждан за закрытие уголовных дел.

В Черниговской области майор полиции задержан при получении $3 тыс. взятки
Майор полиции задержан при получении $3 тыс. взятки
Фото: ssu.gov.ua

В Черниговской области правоохранители разоблачили в систематическом вымогательстве взяток старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска одного из горотделов полиции.

Об этом сообщается на сайте Службы безопасности.

Оперативники спецслужбы установили, что майор полиции наладил схему получения взяток от граждан за закрытие уголовных дел. Задержали злоумышленника в одном из райцентров после получения 3 тыс. долларов США от местного жителя за закрытие уголовного дела по факту кражи.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Продолжаются следственные действия.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, ранее полиция задержала по подозрению во взяточничестве 17 человек за неделю.


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