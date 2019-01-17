СБУ задержала антиукраинскую пропагандистку Бойко
Накануне женщину депортировали из РоSSии, где она искала убежища.
Служба безопасности Украины задержала выдворенную из РоSSии антиукраинскую пропагандистку Елену Бойко (Вищур).
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Служба безопасности Украины задержала антиукраинскую пропагандистску Елену Бойко (Вищур), которую выдворили с территории РФ. Начиная с 2014 года агитаторша распространяла в интернете материалы антиукраинского характера, пропагандировала противостояние между украинцам из-за политических убеждений, публично призывала к нарушению территориальной целостности Украины. В августе 2015 года, выехав на временно оккупированные территории, а впоследствии и в РФ, она в средствах массовой информации постоянно призывала к изменению границ территории или государственного устройства Украины", - сообщает СБУ.
14 декабря 2018 года Бойко была объявлена в розыск, а 15 декабря Галицкий районный суд Львова дал разрешение на ее задержание с целью ее привода для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения - содержание под стражей.
Следствие в уголовном производстве по ч. 2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса ведется следственным отделом управления СБУ во Львовской области.
Следственные действия продолжаются.
Напомним, РоSSия не предоставила Бойко политического убежища, вчера стало известно, что ее выслали из страны.
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