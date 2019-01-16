Польская полиция взяла под охрану мэра Ольштына

Мэра северо-западного польского города Ольштын Петра Гжимовича обеспечили охраной после угроз в соцсети, сообщает Onet.pl.

"В ближайшее время меня будут охранять правоохранители - в ситуациях, когда сочтут это необходимым", - заявил Гжимович.

Полиция предоставила мэру Ольштына охрану из-за того, что считает реальными угрозы в его адрес в Интернете от 24-летнего мужчины. Полицейские уже сопровождали Гжимовича в понедельник, во время марша памяти убитого мэра Гданьска Павла Адамовича.

Мужчину, который угрожал Гжимовичу, правоохранители уже задержали. Тот хвалил убийцу мэра Гданьска и заявлял, что "следующим будет Гжимович".

Напомним, 13 января подозреваемый напал с ножом на мэра Гданьска Павла Адамовича на сцене во время праздничного концерта. Он пробрался на сцену, где выступал политик, и нанес удар ножом. После нападения Адамовича госпитализировали, но врачам не удалось его спасти. Мэр Гданьска умер в больнице в понедельник, 14 января.

Мужчину, которому предъявлено обвинение в убийстве мэра города Павла Адамовича, суд арестовал на три месяца.