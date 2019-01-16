?США призвали РоSSию освободить украинских моряков, а не использовать их в политических играх

США выражают глубокую обеспокоенность их здоровьем и соблюдением их прав.

США призывают РоSSию освободить украинских моряков, а не использовать их в политической игре.

Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине в Фейсбуке.

"РоSSия должна немедленно освободить украинских моряков, а не использовать их как пешки в своей политической игре", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже более 50 дней РоSSия незаконно удерживает украинских моряков, которые пользовались свободой судоходства Украины в ее территориальных водах. США выражают глубокую обеспокоенность их здоровьем и правами.

Напомним, во вторник Лефортовский районный суд Москвы начал рассматривать в закрытом режиме вопрос продления ареста 24 украинских моряков, взятых в плен Россией . В настоящее время 12 морякам продлили арест до 24 апреля.

Перед рассмотрением суд рассмотрел ряд ходатайств от защиты. При этом украинцев "разбили" на четверки, чтобы решения в каждом случае принимал другой судья.