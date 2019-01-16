США призвали РоSSию освободить украинских моряков, а не использовать их в политических играх
США выражают глубокую обеспокоенность их здоровьем и соблюдением их прав.
США призывают РоSSию освободить украинских моряков, а не использовать их в политической игре.
Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине в Фейсбуке.
"РоSSия должна немедленно освободить украинских моряков, а не использовать их как пешки в своей политической игре", - говорится в сообщении.
Отмечается, что уже более 50 дней РоSSия незаконно удерживает украинских моряков, которые пользовались свободой судоходства Украины в ее территориальных водах. США выражают глубокую обеспокоенность их здоровьем и правами.
Напомним, во вторник Лефортовский районный суд Москвы начал рассматривать в закрытом режиме вопрос продления ареста 24 украинских моряков, взятых в плен Россией. В настоящее время 12 морякам продлили арест до 24 апреля.
Перед рассмотрением суд рассмотрел ряд ходатайств от защиты. При этом украинцев "разбили" на четверки, чтобы решения в каждом случае принимал другой судья.
24 украинских моряка были захвачены в плен роSSийским пограничниками 25 ноября 2018 года. Оккупационный суд Крыма арестовал их до 24 января, после чего РФ этапировала украинцев в Москву.
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Политика
16.01.2019 12:20