США призвали РоSSию освободить украинских моряков, а не использовать их в политических играх

США выражают глубокую обеспокоенность их здоровьем и соблюдением их прав.

?США призвали РоSSию освободить украинских моряков, а не использовать их в политических играх
Суд над украинскими моряками
Фото: twitter.com/OgonWatch

США призывают РоSSию освободить украинских моряков, а не использовать их в политической игре.

Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине в Фейсбуке.

"РоSSия должна немедленно освободить украинских моряков, а не использовать их как пешки в своей политической игре", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже более 50 дней РоSSия незаконно удерживает украинских моряков, которые пользовались свободой судоходства Украины в ее территориальных водах. США выражают глубокую обеспокоенность их здоровьем и правами.

Напомним, во вторник Лефортовский районный суд Москвы начал рассматривать в закрытом режиме вопрос продления ареста 24 украинских моряков, взятых в плен Россией. В настоящее время 12 морякам продлили арест до 24 апреля.

Перед рассмотрением суд рассмотрел ряд ходатайств от защиты. При этом украинцев "разбили" на четверки, чтобы решения в каждом случае принимал другой судья.

24 украинских моряка были захвачены в плен роSSийским пограничниками 25 ноября 2018 года. Оккупационный суд Крыма арестовал их до 24 января, после чего РФ этапировала украинцев в Москву.


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