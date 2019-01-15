Европейские министры не смогли попасть в Мариуполь из-за непогоды

Вместо этого главы МИД отправились в больницу имени Мечникова в Днепре.

Министры иностранных дел Польши, Литвы, Латвии и Эстонии не смогли попасть в Мариуполь из-за непогоды.

Об этом сообщил глава украинского МИД Павел Климкин.

"Экипаж военных вертолетов в условиях тумана и угрозы обледенения принял решение вернуться на Днепровский аэродром. Очень хотел показать нашим друзьям Мариупольский порт, в котором сейчас всего два корабля, а когда-то кипела жизнь. Показать, что происходит на КПВВ через линию соприкосновения. На этот раз не получилось", - написал он в фейсбуке.

Фото: facebook.com/pavloklimkin.ua

Вместо этого министры отправились в больницу имени Мечникова в Днепре.

Фото: facebook.com/pavloklimkin.ua

Напомним, в Украину во вторник приехали главы МИД Литвы Линас Линкявичюс, Латвии Эдгарс Ринкевичс, Эстонии Свен Миксер и Польши Яцек Чапутович. Они планировали совершить рабочую поездку в Мариуполь с целью ознакомления с актуальной социальной и экономической ситуацией, осложненной роSSийской агрессией, в частности с созданием препятствий свободе мореплавания через Керченский пролив к портам Бердянска и Мариуполя. Министров также планировали ознакомить с ситуацией с безопасностью, вызванной роSSийской агрессией на Донбассе.


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