Европейские министры не смогли попасть в Мариуполь из-за непогоды

Министры иностранных дел Польши , Литвы, Латвии и Эстонии не смогли попасть в Мариуполь из-за непогоды.

Об этом сообщил глава украинского МИД Павел Климкин.

"Экипаж военных вертолетов в условиях тумана и угрозы обледенения принял решение вернуться на Днепровский аэродром. Очень хотел показать нашим друзьям Мариупольский порт, в котором сейчас всего два корабля, а когда-то кипела жизнь. Показать, что происходит на КПВВ через линию соприкосновения. На этот раз не получилось", - написал он в фейсбуке.

Фото: facebook.com/pavloklimkin.ua

Вместо этого министры отправились в больницу имени Мечникова в Днепре.

Фото: facebook.com/pavloklimkin.ua