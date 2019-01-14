РоSSия усилила противовоздушную оборону Крыма дивизионом комплексов "Панцирь-С"

В ноябре РоSSия развернула на оккупированном полуострове четвертый дивизион С-400.

РоSSия усилила противовоздушную оборону Крыма дивизионом комплексов "Панцирь-С"
Фото: pvo.guns.ru

РоSSия усилила противовоздушную оборону оккупированного Крыма дополнительными комплексами ближнего действия "Панцирь-С", сообщает Интерфакс.

Новые зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С" заступили на боевое дежурство в Крыму в декабре, сказали агентству в пресс-службе Южного военного округа.

Новые "Панцири" в Крыму были задействованы в учении - едином дне борьбы с крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами условного противника. В ходе учения было условно уничтожено более 100 целей.

В Минобороны РФ ранее заявили, что в Крыму создана группировка, которая способна обеспечить защиту от всех угроз.

В ноябре 2018 года РоSSия развернула в Джанкое на севере Крыма, примерно в 30 км от границы с Украиной, четвертый дивизион системы дальнего действия С-400 "Триумф".

Ранее Минобороны РФ поставило на боевое дежурство в Крыму три дивизиона С-400: в январе 2017 года в Феодосии, в январе 2018 года в Севастополе и в сентябре 2018 года в Евпатории.


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