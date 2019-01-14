Гройсман подписал постановление о разделении ГФС на налоговую и таможенную службы

Фискальная служба, созданная в 2014 году на базе Министерства доходов и сборов, прекращает существование.

Премьер-министр Владимир Гройсман подписал постановление о реорганизации ГФС путем разделения на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.

Об этом информирует пресс-служба Министерства финансов.

Постановление предусматривает реорганизацию Государственной фискальной службы Украины путем разделения на Государственную налоговую службу и Государственную таможенную службу как отдельные центральные органы исполнительной власти.

Кабинет Министров будет координировать деятельность этих служб через министра финансов Украины. Обе Службы являются правопреемниками прав и обязанностей реорганизованной ГФС в соответствующих сферах деятельности.

Согласно постановлению Минфином в двухмесячный срок будут разработаны проекты положений о соответствующих центральных органах исполнительной власти и в трехмесячный срок - внесены проекты необходимых изменений в законодательство, а также приведены собственные нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.

Таким образом, фискальная служба, созданная в 2014 году на базе Министерства доходов и сборов, прекращает существование. Налоговая и таможня будут отдельными центральными органами исполнительной власти.

Напомним, что Миндоходов в 2012 году создал президент Виктор Янукович, объединив налоговую и таможню.