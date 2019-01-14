Подозреваемый в убийстве мэра Гданьска не признал своей вины

Павел Адамович умер сегодня от полученных накануне травм.

Подозреваемый в убийстве мэра Гданьска не признал своей вины
Павел Адамович
Фото: 24.pl

Подозреваемый в убийстве мэра Гданьска Павла Адамовича не признал свою вину в убийстве политика. Об этом сообщает "Польское радио" со ссылкой на прокуратуру в Гданьске.

"Обвиняемый не признал свою вину", - сказала пресс-секретарь прокуратуры Гражина Вавринюк.

По ее словам, 27-летнему жителю Гданьска, Стефану Подержаны, задержанному после нападения на мэра, предъявлены "обвинения в убийстве, мотив которого заслуживает особого осуждения".

Прокуратура обратилась в суд с просьбой применить к обвиняемому меру пресечения в виде ареста.

Напомним, инцидент произошел вечером в воскресенье во время благотворительного мероприятия "Большой оркестр праздничной помощи", в ходе которого в Польше ежегодно собирают средства в помощь медицинским учреждениям. Акция, которая проходит во всех городах Польши, завершается концертом.

В ночь на понедельник медики его прооперировали, сегодня днем Адамович умер в больнице.


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