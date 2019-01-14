В Харькове умер бывший первый заммэра Кривцов
69-летний Александр Кривцов работал в органах власти Харькова с 1990 года
В Харькове умер бывший первый заместитель мэра Александр Кривцов. Соответствующий некролог опубликован на сайте Харьковсокго горсовета.
Причина смерти не сообщается.
"Мы знали Александра Станиславовича как опытного и профессионального руководителя, который посвятил свою жизнь городу Харькову. Его многолетняя работа в Харьковском городском совете была посвящена служению людям. ... Память о нем будет жить в сердцах многих людей. Желаем вам сил и мужества пережить это горе", - сказано в соболезновании городского головы.
Александр Кривцов родом из Волчанска, трудовую деятельность начал помощником мастера на Харьковском авиационном заводе в 1973 году.
С 1990 по 2001 год работал председателем Киевского районного горсовета, с 2001 по 2005 год - заместитель главы Харьковской ОГА, в 2006-2012 годах - первый заместитель Харьковского городского головы.
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