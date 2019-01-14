Генпрокуратура заочно сообщила о подозрении Саламатину

Действия бывшего министра обороны нанесли убыток в 560 млн долларов.

Генпрокуратура заочно сообщила о подозрении Саламатину
Дмитрий Саламатин
Фото: http://podrobnosti.ua

Генеральная прокуратура Украины заочно сообщила бывшему министру обороны Дмитрию Саламатину о подозрении в участии в организованной преступной группировке экс-Президента Виктора Януковича и государственной измене. Об этом написал генпрокурор Юрий Луценко на его странице в Фейсбуке.

"Департамент международно-правового сотрудничества ГПУ объявил подозрение бывшему министру обороны Украины Саламатину Д.А. об участии в составе преступной организации Януковича, завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением и совершении государственной измены в интересах РоSSийской Федерации, подрыве обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины путем совершения умышленных действий, направленных на вытеснение Украины из мировых рынков оружия в пользу РФ", - написал Луценко.

По версии Генпрокуратуры, умышленные действия Саламатина по срыву контракта между Харьковским конструкторским бюро машиностроения им. Морозова, госпредприятием "Антонов", СЗТФ "Прогресс" и Министерством обороны Республики Ирак на поставку, ремонт и обслуживание военной техники принесли убытки в 560 млн долларов.

Напомним, Саламатин не явился на допрос в Генпрокуратуру 8 января.


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