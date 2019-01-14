На мэра Гданська напали во время благотворительного концерта, он в тяжелом состоянии

Нападавший трижды ударил его ножом.

Мэр польского Гданська Павел Адамович госпитализирован после нападения во время праздничного концерта Большого оркестра Рождественской помощи. Во время завершения концерта неизвестный выпрыгнул на сцену и ударил Адамовича ножом, сообщает RMF24.pl.

Фото: tvn24.pl

Полиция задержала нападавшего. Им оказался 27-летний житель Гданьска, который ранее привлекался к уголовной ответственности. При себе у него было удостоверение прессы. В полиции предполагают, что оно поддельное, но благодаря ему служба безопасности подпустила напавшего так близко к сцене.

По неофициальным данным, нападающий трижды ударил ножом мэра Гданьска. Адамовича госпитализировали в Университетский клинический центр. Состояние мэра тяжелое.

Фото: dziennikbaltycki.pl Скорая на месте происшествия

В пресс-служба Адамовича состояние мэра пока не комментируют.

В полиции заявили, что атака не связана с благотворительным концертом. О других пострадавших не сообщается.

Нападение на Адамовича прокомментировал президент Польши Анджей Дуда.

"Как правило, мы с президентом Гданська Павлом Адамовичем расходимся во взглядах на то, как надо вести публичные дела и польские дела, но сегодня я определенно с ним и его родственниками. Я молюсь за его полное восстановление", - Дуда.