На мэра Гданська напали во время благотворительного концерта, он в тяжелом состоянии

Нападавший трижды ударил его ножом.

Мэр польского Гданська Павел Адамович госпитализирован после нападения во время праздничного концерта Большого оркестра Рождественской помощи. Во время завершения концерта неизвестный выпрыгнул на сцену и ударил Адамовича ножом, сообщает RMF24.pl.

Фото: tvn24.pl

 

Полиция задержала нападавшего. Им оказался 27-летний житель Гданьска, который ранее привлекался к уголовной ответственности. При себе у него было удостоверение прессы. В полиции предполагают, что оно поддельное, но благодаря ему служба безопасности подпустила напавшего так близко к сцене.

По неофициальным данным, нападающий трижды ударил ножом мэра Гданьска. Адамовича госпитализировали в Университетский клинический центр. Состояние мэра тяжелое.

Скорая на месте происшествия
Фото: dziennikbaltycki.pl
Скорая на месте происшествия

В пресс-служба Адамовича состояние мэра пока не комментируют.

В полиции заявили, что атака не связана с благотворительным концертом. О других пострадавших не сообщается.

Нападение на Адамовича прокомментировал президент Польши Анджей Дуда.

"Как правило, мы с президентом Гданська Павлом Адамовичем расходимся во взглядах на то, как надо вести публичные дела и польские дела, но сегодня я определенно с ним и его родственниками. Я молюсь за его полное восстановление", - Дуда.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Климкин: если кто-то скажет, что мы вступим в ЕС и НАТО за год или два, не верьтеКлимкин: если кто-то скажет, что мы вступим в ЕС и НАТО за год или два, не верьте
Вблизи военного арсенала ВСУ обезвредили беспилотникВблизи военного арсенала ВСУ обезвредили беспилотник
МинВОТ: РоSSия стягивает в Крым военную технику, чтобы блокировать к нему доступМинВОТ: РоSSия стягивает в Крым военную технику, чтобы блокировать к нему доступ
Манафорт обсуждал с Килимником "мирный план" по Украине, - The New York TimesМанафорт обсуждал с Килимником "мирный план" по Украине, - The New York Times
Пойманный на взятке пограничник пытался съесть $200 при задержанииПойманный на взятке пограничник пытался съесть $200 при задержании
Блок рекламы


Похожие новости
В Софии Киевской в честь Томоса провели третье богослужение за время независимостиВ Софии Киевской в честь Томоса провели третье богослужение за время независимости
И.о. мэра Смелы сообщили о подозрении за срыв отопительного сезонаИ.о. мэра Смелы сообщили о подозрении за срыв отопительного сезона
Заммэра Геническа задержали на взятке 28 тысяч гривен
1650 россиян не смогли попасть в Украину во время военного положения1650 россиян не смогли попасть в Украину во время военного положения
Чубаров: в Крыму во время аннексии раздавали оружие в храмах УПЦ МПЧубаров: в Крыму во время аннексии раздавали оружие в храмах УПЦ МП
Суд отказал Мамаю в восстановлении на должности мэра ПолтавыСуд отказал Мамаю в восстановлении на должности мэра Полтавы
Украина усилила ПВО и Воздушные силы за время военного положенияУкраина усилила ПВО и Воздушные силы за время военного положения
Суд отклонил иск Насирова к врачу, который рассказал о состоянии его здоровьяСуд отклонил иск Насирова к врачу, который рассказал о состоянии его здоровья
Насиров через суд требует 1 млн гривен от врача, который свидетельствовал о его состоянииНасиров через суд требует 1 млн гривен от врача, который свидетельствовал о его состоянии
ЕСПЧ потребовал от РоSSии предоставить информацию о состоянии Павла ГрибаЕСПЧ потребовал от РоSSии предоставить информацию о состоянии Павла Гриба
Последние новости
Подгружаем последние новости