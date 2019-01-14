Порошенко предложил РПЦ показать свой томос

"А где их томос? Сталиным подписан?"

Президент Петр Порошенко предложил РоSSийской православной церкви доказать свою каноничность и продемонстрировать собственный томос. Об этом глава государства заявил, выступая на площади у Спасо-Преображенского кафедрального собора в Виннице, сообщает пресс-служба президента.

Порошенко заявил, что никто не имеет права закрывать перед украинцами двери Божьего храма и определять, кто является каноническим.

"И вот сейчас наша церковь является канонической, а пусть они сейчас сами разберутся, покажут Томос... А где их томос? Сталиным подписан? Вот это все с этого и начиналось. Правда - ее не скроешь", - заявил глава государства.

Он подчеркнул, что двери каждого храма должны быть открытыми перед украинцами.

"И украинец не должен спрашивать какого патриархата церковь, потому что он к Богу идет. И вся церковь должна быть едина", - добавил глава государства.

Как сообщалось, 13 января в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Винницы провели благодарственный молебен за получение томоса об автокефалии и образование Православной церкви Украины, в котором приняли участие президент Украины Петр Порошенко, предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний и митрополит Винницкий и Барский Симеон. Во время литургии томос находился в храме.

Напомним, 5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос для ПЦУ. 6 января документ официально вручили митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.