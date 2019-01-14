Экс-глава СБУ решил баллотироваться в президенты

Игорь Смешко возглавлял СБУ с сентября 2003 года по февраль 2005 года.

Экс-глава СБУ решил баллотироваться в президенты
Фото: Макс Левин

Экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко заявил о намерении баллотироваться в президенты на выборах 2019 года.

Об этом он заявил на своей странице в фейсбуке.

"Решение ... принято. Начал оформление документов для регистрации в ЦИК кандидатом в президенты Украины", - написал Смешко в соцсети.

Игорь Смешко возглавлял СБУ с сентября 2003 года по февраль 2005 года.

С 2006 года - президент Центра стратегических исследований и анализа. С 2009-го - председатель Всеукраинской общественной организации "Сила и Честь".

7 октября 2014 года президент Украины Петр Порошенко назначил Игоря Смешко своим советником и главой Комитета по вопросам разведки при президенте Украины. Указом от 30 января 2015 года Комитет по вопросам разведки был ликвидирован, а Смешко - уволен с должности его главы.

12 марта 2015 года Смешко был уволен с должности советника президента и назначен внештатным советником главы государства.


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